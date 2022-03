PSB vai indicar Alckmin para vice na chapa de Lula na primeira quinzena de abril

Lançamento da pré-candidatura do ex-presidente deve acontecer no início de maio, já com a chapa completa edit

247 - O PSB vai indicar formalmente ao PT o nome de Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa do ex-presidente Lula na primeira quinzena de abril. O ex-governador de São Paulo, que foi há por 33 anos do PSDB, se filiou ao PSB na última semana .

“A ideia é que o comando do PSB organize conversas internas para confirmar a indicação de Alckmin e faça uma reunião com a cúpula petista nas primeiras semanas de abril, em São Paulo, para levar à legenda aliada o nome do ex-governador. A indicação já foi definida, mas o ato faz parte da chamada liturgia partidária”, informa reportagem da Folha de S.Paulo neste domingo (2).

Dirigentes das duas siglas tiveram um encontro na quarta-feira (23), após a cerimônia de filiação de Alckmin ao PSB, onde estabeleceram um plano para que o processo da indicação avance nas próximas semanas.

Dirigentes dos dois partidos querem que a indicação formal ocorra nos primeiros 15 dias de abril, para permitir que seja antes do “lançamento da pré-candidatura” de Lula – o que deve ocorrer até o início de maio. No evento, o ex-presidente lançará a chapa completa, já com Alckmin na vice.

