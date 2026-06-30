PSD deve anunciar Kassab como vice de Caiado nesta quarta

247 – O PSD deve oficializar nesta quarta-feira (1º) a escolha de Gilberto Kassab como candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado para a disputa pela Presidência da República em 2026. A informação foi divulgada pela jornalista Ana Flor, em reportagem publicada pelo G1.

Uma reunião marcada para esta terça-feira (30) entre o presidente nacional do PSD e o pré-candidato do partido ao Palácio do Planalto deverá consolidar a composição da chapa. O anúncio oficial está previsto para ocorrer no dia seguinte, em Brasília.

A definição representa o desfecho de uma negociação interna que vinha sendo conduzida pela direção da legenda. Inicialmente, o PSD buscava dialogar com outras siglas para evitar uma chapa formada exclusivamente por integrantes do partido. No entanto, fundadores da legenda passaram a defender que Kassab ocupasse a vaga de vice, argumentando que Caiado ingressou no PSD há menos de seis meses e que a presença do presidente nacional fortaleceria o equilíbrio político da chapa.

A eventual escolha de Kassab também reforça o protagonismo do dirigente na estratégia eleitoral da legenda para 2026. Além de comandar o PSD nacionalmente, ele tem desempenhado papel central nas articulações políticas do partido em diferentes estados.

Caiado tenta ampliar sua competitividade na corrida presidencial. O ex-governador de Goiás aparece com cerca de 3% das intenções de voto nas pesquisas mencionadas pelo G1 e busca consolidar sua candidatura como uma alternativa no cenário eleitoral.

Embora evite ataques diretos ao senador Flávio Bolsonaro (PL), Caiado procura atrair setores políticos insatisfeitos com a candidatura do parlamentar, numa tentativa de ampliar sua base de apoio e viabilizar uma terceira via na disputa presidencial.

Com a confirmação de Kassab como vice, o PSD dará um passo importante na definição de sua estratégia para as eleições de 2026, encerrando semanas de negociações internas sobre a composição da chapa que representará a legenda na corrida ao Palácio do Planalto.