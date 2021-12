PSD não vai indicar vice de Lula, diz Kassab

O presidente do PSD afirmou que, por conta de a sigla preferir uma candidatura própria, a indicação de um vice para a chapa de Lula é inviável edit

247 - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a decisão da sigla de levar uma candidatura presidencial "até o fim" no primeiro turno inviabiliza a indicação de um vice para a chapa de Lula, seja ele Geraldo Alckmin ou qualquer outro nome.

"Eu não estarei com o Lula no primeiro turno, isso já foi dito a ele", disse, em entrevista à Folha de S.Paulo. "Não faremos o vice do Lula. Não é porque é o Geraldo, fulano ou sicrano, é porque teremos candidatura própria".

O presidenciável do PSD é Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Kassab insiste que, se Pacheco desistir da candidatura, o PSD terá outro nome nas urnas.

