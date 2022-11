PSDB aceita convite para reunião com Alckmin, coordenador da equipe de transição de governo, para conversa sobre PEC

Apoie o 247

ICL

247 - O PSDB aceitou o convite da equipe de transição de governo para participar de uma reunião nesta quarta-feira (23), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O encontro servirá para discutir o teor da PEC da Transição.

Integrantes de outros partidos, como o Republicanos, também foram chamados para a conversa.

Aliados de Lula excluíram, no entanto, legendas ligadas a Jair Bolsonaro e que ainda não manifestaram a sua posição para o próximo ano. Líderes do PP tinham expectativa de ser chamados, mas até agora não receberam o convite, informa a Coluna do Estadão.





