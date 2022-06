PSDB adia decisão sobre apoio a Tebet

Apoie o 247

247 - O PSDB adiou para a próxima quinta-feira, 9, a decisão sobre apoiar ou não a pré-candidatura de Simone Tebet (MDB) à Presidência da República. A reunião da executiva nacional tucana estava prevista para esta quinta-feira, 2.

Segundo o jornal O Globo, a definição esbarrou na dificuldade de viabilizar as alianças regionais entre PSDB e MDB nos estados.

Em troca do apoio a Tebet, o PSDB exige do MDB que apoie seus candidatos a governos estaduais como o do Rio Grande do Sul e o do Mato Grosso do Sul, estado natal de Tebet, onde seu partido resiste a retirar a candidatura de André Puccinelli em favor de Eduardo Riedel.

