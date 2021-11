PSDB diz que aplicativo de votação recebeu 26 mil ataques externos só neste sábado

As prévias irão definir o candidato tucano ao Palácio do Planalto em 2022. Arthur Virgílio Neto, Eduardo Leite e João Doria estão na disputa edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O PSDB informou, em nota, que o aplicativo de votação do partido para a escolha do candidato que vai representar a sigla nas eleições presidenciais de 2022, sofreu 26 mil ataques externos somente neste sábado (27). A informação é da jornalista Basília Rodrigues, da CNN Brasil.

Ainda de acordo com a nota do PSDB, todos os ataques foram de fora do Brasil, o que fez com que filiados de fora do país ficassem impossibilitados de registrar seus votos. O partido assegurou que os ataques não vão afetar a votação, que segue até às 17h deste sábado (27)

No último domingo (21) a votação foi interrompida devido a “falhas técnicas” no aplicativo, desenvolvido pela Fundação de Apoio a Universidade do Rio Grande do Sul. A instituição alegou que a ferramenta pode ter sofrido um ataque hacker.

As prévias acontecem em meio ao clima de acirramento entre o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, e os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de São Paulo, João Doria .

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE