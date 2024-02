PSDB e Cidadania recusam convite de Lula para reunião de líderes no Palácio da Alvorada

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O PSDB e o Cidadania informaram que não participarão da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para esta quinta-feira (22) no Palácio da Alvorada, diz a CNN Brasil. O governo havia convidado os dois partidos, que formam uma federação, pelo fato das duas legendas terem votado favoravelmente em pautas de interesse do Palácio do Planalto no Congresso Nacional.

A reunião faz parte da tentativa do presidente Lula de buscar uma maior aproximação dos deputados federais. O encontro foi acertado com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), após reclamações sobre acordos não cumpridos pelo Planalto com os parlamentares.

continua após o anúncio

Ao recusar o convite, porém, tanto o PSDB quanto o Cidadania destacaram que não fazem parte da base aliada, justificando que não faria sentido participar do encontro. Internamente, ambos os partidos enfrentam crises e impasses sobre seus rumos. As disputas envolvem questões de liderança nos diretórios e a falta de consenso em relação a uma aproximação com o governo, bem como o apoio às candidaturas nas eleições municipais. O PSDB, atualmente sob a liderança de Marconi Perillo (GO), defende uma postura de oposição ao governo Lula.

Na reunião, Lula pretende apresentar aos deputados da base governista as prioridades para as votações de 2024. Entre os temas em destaque estão a regulamentação da reforma tributária, a medida provisória que propõe a reoneração da folha de pagamentos e a fiscalização dos benefícios do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

continua após o anúncio

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, além das pautas legislativas, Lula também inicia articulações em busca de nomes viáveis para a sucessão de Arthur Lira no comando da Câmara dos Deputados.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: