PSDB marca prévias em outubro para escolher candidato que irá disputar o Planalto em 2022

247 - A cúpula do PSDB marcou para o dia 17 de outubro as prévias que definirão o candidato que irá disputar a eleição presidencial de 2022. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, os governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul, João Doria e Eduardo Leite, respectivamente, já se apresentaram como pré-candidatos. A inscrição formal está prevista para acontecer em agosto.

De acordo com uma resolução do PSDB, publicada nesta terça-feira (9) com a assinatura do presidente nacional do partrido, Bruno Araújo,, o calendário das prévias da legenda será aberto em 30 de abril, último dia para que seja constituída a Comissão Partidária para tratar do assunto.

Em seguida, as regras terão até 15 de junho para serem validadas pela Executiva Nacional do partido. A inscrição dos pré-candidatos deverá acontecer entre os dias 1 e 10 de agosto e as prévias estão marcadas para 17 de outubro.

