PSDB pergunta de Lula até ao falar de vídeo nazista no governo Bolsonaro

247 - Após a demissão do secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, postou no Twitter uma entrevista dada por Lula no ano de 1994, quando o ex-presidente teria dito que admira o ex-ditador Adolf Hitler. "A admiração pelo nazismo não é exclusividade de alguns da cúpula desse governo...", escreveu a legenda na rede social.

Na época, quando questionado pela Playboy sobre quais líderes admirava, Lula citou figuras como Che Guevara, Gandhi, Fidel Castro, Tiradentes e Mao Tsé-tung.

Sobre Hitler, o ex-presidente teria afirmam que "mesmo errado", tinha aquilo que ele admirava em um homem: "O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer".

Questionado pelo jornal Folha de S.Paulo em 1994, Lula disse desconhecer a entrevista na Playboy.