PSDB relata 30 milhões de tentativas de invasão hacker durante prévias

Metrópoles - As votações das prévias do PSDB à Presidência terminaram às 17h deste sábado (27/11). A legenda informou que foram registradas cerca de 30,38 milhões de tentativas de ataques do exterior ao sistema.

De acordo com a assessoria da sigla, nenhuma das tentativas conseguiu violar o sistema de votação.

Neste sábado (27), 25.854 filiados registraram sua opção para a disputa pelo Palácio do Planalto em 2022.

