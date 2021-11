PSDB simula votação para minimizar suspeitas sobre app das prévias

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Uma simulação de votação será feita nesta quinta-feira (18/11) pelo PSDB para averiguar se o aplicativo desenvolvido para as prévias ainda apresenta brechas de segurança.

Existe um consenso entre os organizadores das prévias de que a decisão de liberar o uso do app foi de cunho político, e não técnico.

As campanhas de Arthur Virgílio, Eduardo Leite e João Doria concordaram com a manutenção do aplicativo para as prévias e designarão técnicos para acompanhar a votação em tempo real. Qualquer indício de fraude fará com que o uso do dispositivo seja suspenso imediatamente.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE