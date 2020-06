PSL tira Joice da liderança e tenta selar a paz com ala bolsonarista

Senador Flávio Bolsonaro foi um dos articuladores do acordo que tirou Joice Hasselmann da liderança do PSL na Câmara para selar a paz entre bivaristas e bolsonaristas, mas ele também teria trabalhado para afastar Joice, que rompeu com o govreno Jair Bolsonaro edit

247 - A escolha do deputado Felipe Francischini (PSL-PR) para o cargo de líder do partido na Câmara, no lugar da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), tem como objetivo central promover uma espécie de trégua na legenda, que há sete meses está dividida entre os defensores do presidente do legenda, Luciano Bivar (PSL-PE), e os que permaneceram fieis ao governo Jair Bolsonaro.

Segundo reportagem do blog da jornalista Bela Megale, o senador Flávio Bolsonaro foi um dos articuladores do acordo para selar a paz entre os dois grupos, mas ele também teria trabalhado para afastar Joice, que rompeu com o bolsonarismo, da liderança do partido na Câmara.

Ainda conforme a reportagem, uma das diretrizes de Francischini “é que quem quiser brigar com o governo Bolsonaro fará isso sozinho”.

