PSOL e Rede querem aproveitar visita de Lula ao Rio para convencê-lo a apoiar Molon ao Senado

247 - Os diretórios do PSOL e da Rede Sustentabilidade no estado do Rio de Janeiro querem aproveitar a visita do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para convencê-lo a apoiar o deputado federal Alessandro Molon (PSB) ao Senado, em detrimento do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT). É o que informa a Coluna do Estadão.

>>> Molon se diz 'perplexo' com pressão de Freixo para desistir do Senado

Ceciliano afirmou nesta terça-feira, 5, que PT e PSB vão cumprir o acordo firmado pelas direções nacionais e manter seu nome na disputa até o fim.

“O Molon tem um índice maior de reconhecimento, tem inserção no campo progressista e, ao mesmo tempo, mobiliza o centro. Vamos trabalhar em cima desse argumento”, diz a deputada estadual Renata Souza, do PSOL-RJ.

