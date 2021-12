Psol vê possível aliança Lula-Alckmin como "descabida"

Apoie o 247

247 - O Psol classificou como "descabida" a possível aliança do ex-presidente Lula com Geraldo Alckmin para disputar a Presidência, informa o Valor Econômico. O partido vê com desconfiança o ex-governador de São Paulo e minimizou a possibilidade de formação da chapa.

Ontem, o presidente do Psol, Juliano Medeiros, em reunião com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, disse que considera “descabido ter um sujeito como Alckmin compondo uma frente das esquerdas”. Alckmin está de saída do PSDB, e deve ir para PSB ou PSD.

A legenda descarta ainda um acordo com o PSB em torno da candidatura de Márcio França ao governo de São Paulo, e reitera que manterá a candidatura de Guilherme Boulos.

Dados preliminares de pesquisa encomendada pelo PSB de São Paulo, presidido por França, apontam que há um ganho de cerca de quatro pontos percentuais no número de eleitores que dizem votar em Lula depois da apresentação do nome de Alckmin como vice.

