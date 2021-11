PT ainda aposta na polarização entre Lula e Bolsonaro e vê ex-juiz suspeito Moro sem gás para chegar ao segundo turno

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O Partido dos Trabalhadores aposta que o adversário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, em 2022, será Jair Bolsonaro e que a terceira via, hoje liderada pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro não terá gás para chegar ao segundo turno. "Integrantes da cúpula do PT avaliam que Jair Bolsonaro ficará mais fraco na corrida eleitoral de 2022 após a entrada do ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro (Podemos) na disputa, mas que isso não deve tirar o atual presidente de um provável segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva. O prognóstico petista é que Moro irá arrancar nos primeiros meses de pré-candidatura e tirar votos de Bolsonaro. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, porém, não deve ter fôlego para ir muito além da faixa de 15% dos votos, na avaliação de dirigentes do PT", aponta reportagem de Thiago Resende, publicada na Folha de S. Paulo.

"Bolsonaro, por outro lado, tende a manter sua base mais fiel, como evangélicos, conservadores e corporações da segurança pública, o que colocaria o presidente com mais de 20% dos votos (podendo chegar a 25%), na projeção de aliados de Lula. Para o PT, Ciro Gomes é quem mais perde a partir de agora. No PDT, porém, a avaliação é que a desidratação de Bolsonaro ao dividir votos com Moro abre espaço para Ciro no segundo turno —apesar de um cenário com dois partidos de esquerda se mostrar improvável. A mais recente pesquisa Datafolha, divulgada em setembro, mostra, dependendo do cenário, Lula com 42% a 44% das intenções de voto, contra 25% a 26% de Bolsonaro no primeiro turno. Nenhum outro candidato tem se mostrado competitivo até então", escreve ainda o jornalista.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE