PT aprova texto que viabiliza federação com PCdoB e PV e permite alianças com centro

247 - O Diretório Nacional do PT aprovou, com voto favorável de 65% dos dirigentes, o documento que viabiliza a federação partidária com o PCdoB e o PV e permite a construção de alianças com partidos do centro.

Grupos minoritários ainda tentam fazer alterações pontuais no documento, que deve ser apresentado até o final desta quinta-feira, 24, segundo informa o jornal Valor Econômico.

No texto, o partido defende a unidade dos setores democráticos da sociedade brasileira para derrotar Jair Bolsonaro nas eleições.

“Conclamamos a unidade dos setores democráticos ao redor não apenas de uma candidatura à Presidência da República, mas também de um movimento político e social que derrote Bolsonaro e enfrente o bolsonarismo”, diz o documento.

“O PT não medirá esforços para agrupar e expandir as alianças que pavimentam este bloco histórico, sabendo compor em uma mesma tática nacional a pluralidade de movimentos e candidaturas que porventura existam nos estados sem que isto faça enfraquecer o principal objetivo desta eleição”, acrescenta o texto.

“Todas e todos que decidirem pelo enfrentamento a Bolsonaro como prioridade política dos próximos meses terão no PT um aliado para aquela que será a eleição mais importante que já enfrentamos”, afirma o texto, intitulado Lula, a esperança do povo brasileiro!.

Alckmin

O documento praticamente confirma que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) será o vice na chapa liderada por Lula.

“A candidatura de Lula deverá trazer, já na composição da chapa de presidente e vice-presidente, a ampliação e a unidade que se espera das forças de oposição ao governo nesta quadra da história”, afirma o documento.

“Faremos, a partir de um núcleo democrático-popular, a incorporação de setores e segmentos que serão imprescindíveis neste movimento político que estamos construindo. Quem outrora não esteve conosco é mais do que bem-vindo a participar deste movimento que devolverá a cadeira de presidente da República ao povo”.

