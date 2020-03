PT cancela prévia para decidir nome que irá disputar Prefeitura de SP

247 - O PT decidiu adiar a prévia para escolher o candidato do partido a prefeito de São Paulo, marcada para o próximo domingo. A decisão, que será anunciada em uma reunião na tarde desta terça-feira, foi motivada pelo risco de expansão do coronavírus. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

Ao mesmo tempo, informa o clunista, o cancelamento dá fôlego para os que ainda defendem que Fernando Haddad encabece a chapa da legenda.

Estão inscritos na prévia do PT de São Paulo os deputados Carlos Zarattini, Alexandre Padilha e Paulo Teixeira, o vereador Eduardo Suplicy, o ex-vereador Nabil Bonduki, o ex-deputado Jilmar Tatto e a militante do movimento negro Kika da Silva.