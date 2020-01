PT cria núcleos evangélicos em busca de apoio na base religiosa

Partido desenvolve estratégia, com a liderança do ex-presidente Lula, para tentar acessar essa fatia do eleitorado fiel a Jair Bolsonaro edit

247 - Em busca de apoio da base religiosa fiel a Jair Bolsonaro, o PT articula a criação de núcleos evangélicos nos Estados, a pedido do ex-presidente Lula, noticiou neste domingo 5 a coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

A coluna traz a declaração de um pastor do Rio de Janeiro que participa do movimento do PT. Daniel Elias, da Assembleia de Deus, dá o cenário da visão política atual nesse grupo. “O grupo ligado à direita chegou primeiro e fidelizou, usando a linguagem do crente, citando a Bíblia. Embora haja evangélicos que não gostem de Bolsonaro, eles estão calados”, diz.

"A avaliação de petistas é que conversas com as cúpulas das igrejas estão fadadas ao fracasso —a maioria se alinhou a Bolsonaro. Mas é possível abrir diálogo com as bases. Eles creem que há espaço para mostrar aos evangélicos, principalmente aos que vivem nas periferias, que há valores em comum com a sigla", aponta ainda a Folha.