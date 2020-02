PT deve pedir impeachment contra Bolsonaro, diz líder do partido

O PT deve entrar com pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro na volta do carnaval, afirmou o líder do partido no Senado Federal, senador Rogério Carvalho, após o ocupante do Planalto convocar manifestação contra o Congresso Nacional edit

247 - O PT deve entrar com pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na volta do carnaval, afirmou nesta quarta-feira (26) o líder do partido no Senado Federal, senador Rogério Carvalho (SE), ao portal UOL.

Bolsonaro tem distribuído nos bastidores mensagens de apoio às manifestações marcadas para 15 de março.

O líder do PT na Câmara, Enio Verri, disse que o departamento jurídico do partido analisa o caso. "Toda decisão será coletiva no campo jurídico. Vamos analisar com os seis partidos de oposição. Não podemos deixar as coisas como estão".