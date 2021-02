PT e PSOL entram com ação no STF contra autonomia do Banco Central

247 - O PT e o PSOL entraram hoje com uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no STF (Supremo Tribunal Federal) questionando a lei que definiu a autonomia do Banco Central. Os partidos pedem que a lei seja suspensa. A informação é do portal UOL.

Para os partidos de oposição, dar autonomia ao Banco Central, por estabelecer mandatos fixos, longos e não coincidentes com os do presidente da República, é inconstitucional porque retira do chefe do Executivo a autoridade sobre a definição da política econômica.

