PT entra com notícia-crime no STF contra Carla Zambelli após ameaça armada a homem negro

247 - O PT entrou, neste sábado (29), com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL) após ela ter sacado uma arma (que estava portando ilegalmente) para perseguir e ameaçar um homem negro , o jornalista Luan Araújo, em São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições.

No documento endereçado à presidente do STF, a ministra Rosa Weber, o partido pede que "cautelarmente, seja determinada imediata apreensão das armas e munições da parlamentar, bem como suspensa qualquer modalidade de autorização de posse ou porte de armas ou para compra de munição."

Também é solicitada a instauração, na Procuradoria-Geral da República, de um inquérito contra a deputada para apurar o acontecimento e "a devida responsabilidade em todos os âmbitos". Além disso, pede o acionamento do Ministério Público para uma investigação sobre os comparsas de Zambelli, envolvidos no episódio, que não possuem foro privilegiado.

O PT também questiona a Polícia Militar por não ter realizado a prisão em flagrante dos envolvidos, dado que é proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral o porte de armas a 24 horas das eleições, medida que Zambelli disse desobedecer 'conscientemente'.

