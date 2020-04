PT faz reunião com Lula para definir estratégia e aderir ao "Fora Bolsonaro"

Reunião com o ex-presidente Lula e as bancadas do PT na Câmara e no Senado está marcada para esta terça-feira (21) edit

247 - O PT irá realizar uma reunião nesta terça-feira (21), por meio de vídeo conferência que contará com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de integrantes das bancadas do partido na Câmara e no Senado, para avaliar a estratégia que deverá ser adotada para tirar Jair Bolsonaro do poder.

Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, apesar de não estar definido se a legenda apresentará um pedido de impeachment, o departamento jurídico já levantou uma lista com os possíveis crimes de responsabilidade que teriam sido cometidos por Bolsonaro.

A reunião foi marcada após Bolsonaro participar de uma manifestação feita por apoiadores no domingo (19) em que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF), além da introdução de um novo AI-5. “Não podemos aceitar um presidente que governa contra a Constituição que jurou defender. Ele passou de todos os limites, por isso, a questão da saída dele está posta. Como fazer isso, vamos avaliar, chamar as forças políticas mais amplas, os movimentos sociais”, disse o líder da minoria na Câmara, José Guimarães (PT-CE), à reportagem.

Um grupo do partido vem pedindo que o PT encampe o “Fora Bolsonaro” há cerca de duas semanas. Nesta ala estão nomes como os do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), Rui Falcão (PT-SP) e o do ex-presidente da legenda José Genoíno.

