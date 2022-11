'PT não vai terceirizar sua operação política a Lira', diz Lindbergh Farias

"O operador político do governo Lula vai ser o líder do governo", disse o deputado federal eleito edit

247 - O deputado federal eleito Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou nesta quarta-feira (30) que o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não irá “terceirizar a operação política”, entregando a articulação junto ao Congresso ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL).

Segundo o parlamentar, apesar do PT ter formalizado o apoio à reeleição de Lira à presidência da Casa, o partido quer formar uma base forte de partidos e possuir um articulador político próprio.

"O Lira, no governo Bolsonaro, era uma espécie de primeiro-ministro. Era o presidente da Câmara e o grande operador político na Câmara dos interesses do Bolsonaro. Com a gente, vai ser diferente. Ele vai ser presidente da Câmara, mas a gente não quer terceirizar a operação política, os projetos do governo Lula para o Lira. Isso é fundamental. É o novo governo. Estamos conversando com os partidos, os que vão compor o governo", disse Lindbergh, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo”.

Ainda conforme a reportagem, o parlamentar eleito também disse que o PT pretende disputar o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e refutou a possibilidade de que o controle da principal comissão da Câmara acabe ficando com o PL, partido de Jair Bolsonaro.

“Pode ter rodízio por dois anos no comando da CCJ, mas com outro partido da base. O Lira sabe disso. Seria chutar o pau da barraca em qualquer acordo. Você bota um presidente do PL ali, separa tudo. Não tem essa. Não dá [para] entrar numa dessa, apoiar o Lira e ainda ter alguém do PL na CCJ”, afirmou Lindbergh.

“Não queremos participar de bloco com o PL. Todo governo, quando começa, monta a sua base. Queremos montar essa base com os partidos que apoiaram a gente no segundo turno, o PSD, União Brasil, MDB. Se a gente monta essa base, é o maior bloco da Câmara, é o que vamos tentar fazer”, destacou.

