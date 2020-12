PT protocola projeto de lei para importar vacinas sem autorização da Anvisa

247 - Os deputados federais Arlindo Chinaglia e Nilto Tatto, da bancada do PT, protocolaram nesta terça-feira (8) um projeto de lei com objetivo de importar vacinas de imunização contra a Covid-19 sem a autorização da Anvisa.

Os deputados seguem a mesma linha do governador do Maranhão, Flávio Dino, que entrou com ação no STF nesta segunda para que as vacinas que já foram aprovadas em outros países sejam aprovadas no Brasil sem a autorização da agência reguladora.

