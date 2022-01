PT, PSB, PCdoB, e PV acionam TSE por mais tempo para criar federações

Apoie o 247

247 - PT, PSB, PCdoB, e PV decidiram, em reunião nesta quarta-feira (26), que vão ingressar com uma ação no TSE para pedir extensão do prazo para a instituição das federações partidárias.

Na petição, as siglas vão argumentar que o prazo para a instituição do consórcio de partidos é exíguo. Por determinação do ministro do STF Luís Roberto Barroso, o período para registro das federações acaba no início de março, seis meses antes das eleições. O prazo aprovado pelo Congresso é até julho deste ano.

Os partidos também vão pedir uma audiência com Barroso para discutir o assunto. (Com informações do Antagonista).

