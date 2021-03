PT, Psol e PC do B acionam o Supremo ação contra a Lei de Segurança Nacional

PT, Psol e PC do B, presididos pela deputada Gleisi Hoffmann (PR), por Juliano Medeiros e pela vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, respectivamente, recorreram ao STF contra dispositivos da Lei de Segurança Nacional, sob o argumento de que ela vem sendo utilizado com espírito autoritário, para coibir manifestações contra Jair Bolsonaro edit

247 - PT, Psol e PC do B ajuizaram na manhã desta quinta-feira (25), no Supremo Tribunal Federal, uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental contra diversos dispositivos da Lei de Segurança Nacional (Lei n. 7.170/83), que vem sendo utilizada para criminalizar manifestações contra Jair Bolsonaro.

De acordo com os partidos, a Lei de Segurança Nacional apresenta diversas violações à Constituição da República de 1988. Alegam que o uso recente dessa lei deixa claro o seu espírito autoritário, oriundo de sua própria criação em tempos de ditadura militar, o que não se coaduna com a liberdade de expressão e opinião garantidas no atual paradigma constitucional brasileiro.

As legendas também questionam a competência atribuída pela Lei de Segurança Nacional à Justiça Militar e às autoridades militares para processarem e julgarem cidadãos civis em razão do possível cometimento dos crimes previstos naquela mesma lei.

Segundo os oposicionistas, a competência atribuída a militares também representa um entulho autoritário do regime militar brasileiro e não possui enquadramento na Constituição Federal de 1988.

A ação deve ser distribuída, por prevenção, ao ministro Gilmar Mendes, que já é relator de outras duas ADPF sobre o mesmo tema, mas ainda não há uma data para julgamento.

