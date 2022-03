PT quer esclarecimentos de Milton Ribeiro sobre gabinete paralelo de pastores

Apoie o 247

Fórum - Denúncias apontam que pastores definem prioridades e destinação de recursos do MEC; Rogério Correia fala em tráfico de influência e improbidade.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) apresentou requerimento encaminhado ao presidente da Câmara, na sexta-feira (18), solicitando a convocação do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele está sendo denunciado pela existência de um gabinete paralelo de pastores na pasta.

Correia pede investigação, pois suspeita que o ministro esteja envolvido em tráfico de influência e improbidade administrativa.

“Não é apenas a destruição do serviço público educacional brasileiro que está em curso. Denúncias recentes indicam a existência de um escandaloso esquema de tráfico de influência no Ministério da Educação, conforme divulgado pelo Estadão no dia 18 de março. O suposto esquema funcionaria através de um gabinete paralelo formado por pastores, sem vínculo oficial com a administração pública, com acesso direto ao ministro e com poder de influenciar nas decisões ministeriais, operando assim a distribuição de recursos à prefeituras e empresários conforme interesses políticos e pessoais”, diz um dos trechos do requerimento.

A denúncia foi feita em reportagem publicada nesta sexta em O Estado de S. Paulo. O texto revela que o Ministério da Educação (MEC) tem seu gabinete paralelo. O grupo que “auxilia” Milton Ribeiro é formado por pastores ligados ao titular da pasta.

