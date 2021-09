PT quer incluir plano eleitoral de Lula ações contra monopólio dos bancos

Economistas do PT estão discutindo propostas no plano eleitoral do ex-presidente Lula (PT) de aumentar a regulação dos bancos edit

Clube de Economia

247 - O PT está discutindo incluir na campanha eleitoral do ex-presidente Lula (PT) ações contra os monopólios financeiros, segundo a Folha de S.Paulo.

“Economistas que colaboram com o PT preveem que o programa de governo de Lula terá um capítulo robusto sobre bancos, com a meta de aumentar a concorrência num setor visto como oligopolizado”, diz a reportagem.

“Em debates internos sobre 2022, uma ideia mencionada é a de avançar na chamada ‘desintermediação bancária’, intensificando medidas como open banking e estímulo às fintechs. A criação de uma moeda digital pelo Banco Central também é encarada com bons olhos”, diz a matéria.

