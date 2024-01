PT repudia ameaças contra Alexandre de Moraes: 'bolsonaristas queriam um Estado de Terror'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Políticos usaram as redes sociais nesta quinta-feira (4) com o objetivo de alertar para a gravidade das ameaças feitas por bolsonaristas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Na rede social X, a palavra "golpe" chegou à seção Assuntos do Momento.

O deputado estadual Leonel Radde (PT) também repercutiu o assunto. "Às vésperas do primeiro ano do atentado contra a nossa democracia, ficamos sabendo, a partir da entrevista do Ministro Alexandre de Moraes, qual era o plano dos fascistas caso tivessem sucesso - um Estado de Terror. Por isso, digo e repito, sem anistia! Não passarão".

continua após o anúncio

"Bolsonarismo mata", afirmou a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN). "Na semana que um 'editorial' pedia o fim do inquérito contra os golpistas de 08 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes revela que no plano do golpe, a ideia era prendê-lo, enforcá-lo e sumir com o corpo".

BOLSONARISMO MATA! Na semana que um "editorial" pedia o fim do inquérito contra os golpistas de 08 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes revela que no plano do golpe, a ideia era prendê-lo, enforcá-lo e sumir com o corpo. pic.twitter.com/HVkOZuvMhc continua após o anúncio January 4, 2024

"UM DOS PLANOS ERA ME PRENDER E ENFORCAR APÓS O GOLPE!" Às vésperas do primeiro ano do atentado contra a nossa democracia, ficamos sabendo, a partir da entrevista do Ministro Alexandre de Moraes, qual era o plano dos fascistas caso tivessem sucesso - um Estado de Terror. Por… pic.twitter.com/ua2jrruhLP continua após o anúncio January 4, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: