PT tenta atrair PDT para seu arco de alianças

247 - O PT está em investida para tentar atrair o PDT ao seu arco de alianças. Mesmo com a candidatura de Ciro Gomes, o presidente do PDT, Carlos Lupi, vem conversando com o ex-presidente Lula, via telefone, na tentativa de manter o diálogo aberto. As informações são do jornal O Globo.

Lideranças petistas vêm articulando um apoio a candidaturas do PDT em alguns estados, como o Maranhão. Embora o candidato oficial do PT seja Carlos Brandão (PSB), a tendência é que Lula tenha dois palanques no estado, onde Weverton Rocha (PDT) também concorre. Um dos telefonemas de Lula a Lupi foi intermediado pelo senador.

No Ceará, Ciro pode perder o apoio de seu partido. Seu grupo quer fazer candidato ao governo o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, cujo nome sofre resistência do PT cearense. Já o PDT prefere que a indicada seja a atual governadora Izolda Cela, que não é próxima do clã Gomes e tem laços mais estreitos com o PT.

De acordo com uma fonte do jornal ligada ao PT, para garantir os apoios, não é preciso sequer que Ciro saia da disputa. Basta que, nos bastidores, parte dos pedetistas trabalhe por Lula.

