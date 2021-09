PT vê com cautela ideia de mudar regra do impeachment

Apoie o 247

247 - Membros do Partido dos Trabalhadores analisam de forma cautelosa a ideia de usar a CPI da Covid para propor mudanças no instrumento de impeachment, de acordo com a Coluna do Estadão. A proposta, encampada pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), estabelece tempo mínimo para o presidente da Câmara analisar denúncias oriundas da CPI. Se o prazo não for cumprido, caberá ao plenário decidir. A mudança na lei depende de aprovação no Congresso.

Em privado, líderes do Congresso comparam a proposta de mudar a lei do impeachment à prisão após condenação em segunda instância, que gerou intensos debates na comunidade jurídica.

