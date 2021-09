Puxados por saída de deputada atacada por Roberto Jefferson, 50 deixam o PTB rumo ao PSD

247 - A saída do PTB da deputada federal Luísa Canziani (PR) e de seu pai, Alex Canziani, motivou uma debandada de políticos do Paraná do partido comandado por Roberto Jefferson para o PSD. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Aproximadamente 50 aliados da família Canziani estão deixando o PTB e rumando para a sigla presidida por Gilberto Kassab. Entre eles estão Ovhanes Gava (presidente do sindicato dos varejistas de Londrina), Juninho (prefeito de Itaguajé) e Edimar dos Santos (prefeito de Santa Cecília do Pavão).

Luísa entrou com uma ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) solicitando a desfiliação do PTB. A parlamentar argumenta que Jefferson promoveu uma guinada ideológica na sigla, que se radicalizou ao se aproximar do bolsonarismo.

