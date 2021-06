Quaquá reage aos ataques do irmão de Ciro Gomes a Lula: "Fazem o jogo sujo da direita"

Agenda do Poder - O vice-presidente nacional do PT Washington Quaquá reagiu, nesta quarta-feira, às críticas do irmão de Ciro Gomes, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, ao ex-presidente Lula. Para Quaquá, “Ciro e seus cães estão cumprindo o papel sujo que no Brasil já coube a Lacerda e outros que entraram na lata de lixo da história”.

Em entrevista a uma emissora de rádio de Fortaleza, Ivo afirmou que “para se diferenciar do Lula, basta ser honesto”.

Na opinião de Quaquá, Ciro Gomes e seus aliados se aproximam do moralismo lacerdista na formulação de suas críticas.

- Quanto mais tenta colar sua imagem no saudoso Leonel Brizola, mais fica parecido com Carlos Lacerda. Devia ter aprendido com Brizola que a história do Brasil nos impõe ter lado. Ou se está do lado das elites internacionalizadas que usam a falsa ideologia do combate à corrupção, como fizeram contra Getúlio, JK e Jango, da qual o próprio Brizola foi vítima, para atacar a esquerda e impor seus golpes contra a democracia e o povo. Ou se é solidário na luta pela unidade do povo por um projeto nacional, popular e democrático.

O vice-presidente do PT acredita que Ciro está servindo aos interesses das forças de direita ao mirar em Lula, desonrando a memória de Leonel Brizola.

- Atacar Lula e o PT é fazer o jogo da direita. O jogo das forças internacionais que sempre usaram as elites locais, sua mídia e seu aparato institucional para criminalizar as lideranças populares, sem provas e de forma injusta, como fizeram com Lula. Infelizmente, desonrando a memória de Brizola e toda a história e a prática do PDT, partido com quem temos uma relação de afeto e proximidade histórica. Ciro e seus cães estão cumprindo o papel sujo que no Brasil já coube a Lacerda e outros que entraram na lata de lixo da história”.

