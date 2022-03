Quase metade dos deputados do PSL acompanharam ida de Bolsonaro para o PL

Apoie o 247

247 - A ida de Jair Bolsonaro para o PL no final do ano passado resultou na debandada de quase metade dos deputados que se elegeram pelo PSL, antigo partido do atual ocupante do Palácio do Planalto. De acordo com o UOL, dos 52 parlamentares eleitos na última eleição, o União Brasil, legenda resultante da fusão do PSL com o DEM, conseguiu manter apenas 19 integrantes. Outros 23 migraram para o PL e os 10 restantes se dividiram entre seis outros partidos.

Ainda segundo a reportagem, a maioria das migrações aconteceu durante o período da janela partidária - que permite a troca de partidos sem o risco de infração à legislação eleitoral -, que se encerra nesta sexta-feira (1).

O grupo filiado ao PL costuma liderar, é conhecido por defender no Congresso Nacional as pautas de interesse de Jair Bolsonaro e inclui o deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP), filho do ex-capitão. Atualmente, o partido possui a maior bancada da Câmara, com 66 deputados.

“Já o União Brasil, que chegou a somar mais de 80 parlamentares após ter sua criação homologada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), caiu para 52, exatamente o número de eleitos pelo PSL em 2018”, destaca a reportagem. Já o União Brasil conta com a terceira maior bancada da Câmara, atrás também do PT.

