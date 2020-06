Queiroz ameaçou os Bolsonaro: 'Não podem prender minha mulher nem minha filha'. Há mandado de prisão para mulher dele

Na época em que estourou o escândalo das rachadinhas, em 2018, Fabrício Queiroz repetia sempre: "Podem me prender, mas não podem prender minha mulher nem milha filha". No entanto, nesta sexta-feira (18) também foi expedido mandado de prisão para sua mulher, Márcia Oliveira, que encontra-se foragida edit

247 - Na época em que estourou o escândalo das rachadinhas, em 2018, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro preso nesta quinta-feira (18) por envolvimento no escândalo, repetia sempre: "Podem me prender, mas não podem prender minha mulher nem milha filha". A análise é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

O recado era passado por meio de advogados para o coordenador da campanha, Gustavo Bebianno, de acordo com relatos feitos à coluna da jornalista.

A tradução feita na época pelo núcleo da campanha era a de que o ex-assessor poderia suportar a prisão calado –mas o mesmo não aconteceria se sua família virasse alvo.

A mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, que trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro, e a filha, Nathalia Melo de Queiroz, que trabalhou com Jair Bolsonaro, também eram investigadas.

E o que o ex-assessor mais temia aconteceu: a Justiça do Rio de Janeiro autorizou, nesta quinta, a prisão de Márcia, destaca a jornalista.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.