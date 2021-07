Queiroz apaga publicações em que cobrava solidariedade de Bolsonaro e aliados

Revista Fórum - Fabrício Queiroz, policial militar aposentado e ex-assessor acusado de operar o esquema de rachadinhas nos gabinetes dos integrantes da família presidencial no passado, apagou as postagens que havia feito no Facebook em que cobrava solidariedade do clã e aliados, que segundo ele tinham o abandonado.

As mensagens foram publicadas no domingo (25) e causaram burburinho pois, em determinado trecho, Queiroz dizia que a Bolsonaro e outros “amigos” que apareciam com ele em uma foto “faltava caráter” e que sua “metralhadora tá cheia de balas”.

Caso das rachadinhas

Os advogados de defesa de Fabrício Queiroz divulgaram a informação no último fim de semana que apresentaram provas de que cada um dos depósitos suspeitos realizados por seu cliente será explicado, não deixando nenhuma possibilidade de dúvida para os investigadores do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP/RJ).

