Queiroz é tietado por bolsonaristas durante ato no Rio e presta continência para boneco de Jefferson

O ex-assessor da família Bolsonaro denunciado por peculato, lavagem de dinheiro no âmbito das "rachadinhas", foi tietado pelos manifestantes

247 - Após tirar várias fotos com “fãs” durante ato bolsonarista em Copacabana, na zona sul do Rio, Fabrício Queiroz, ex-assessor da família Bolsonaro denunciado por peculato, lavagem de dinheiro no âmbito das “rachadinhas”, postou uma foto em que presta continência para um boneco de papelão do presidente do PTB, Roberto Jefferson.

Na foto publicada no Instagram, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, Queiroz chama Jefferson de “patriota” e afirma: “Tem meu respeito!!”

Jeferson foi preso no dia 13 de agosto pela Polícia Federal, em cumprimento a mandado expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, por integrar uma organização que busca "desestabilizar as instituições republicanas".

