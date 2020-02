'Quem tem de queimar arquivo está no governo federal', diz Lula

“Um governo que nasceu para contar a quantidade de mentira, de fake news que ele conta, ele só poderia inventar mais essa", enfatizou Lula, sobre as investidas de Jair Bolsonaro em imputar ao governo de Rui Costa (PT-BA) a morte do miliciano Adriano da Nóbrega. "Quem tem de queimar arquivo é quem está no governo federal, e não o Rui Costa”, enfatizou edit

247 - Durante encontro com parlamentares do PT em Brasília, o ex-presidente Lula alertou o governador da Bahia, Rui Costa, sobre as investidas de Jair Bolsonaro para tentar imputar ao governo baiano um suposto interesse na morte do miliciano Adriano da Nóbrega, que foi morto em operação policial realizada no último dia 9.

“Um governo que nasceu para contar a quantidade de mentira, de fake news que ele conta, ele só poderia inventar mais essa", enfatizou Lula.

“Quem tem de queimar arquivo é quem está no governo federal, e não o Rui Costa”, enfatizou Lula, que disse que deve se encontrar com o governador baiano ainda esta semana, mas que antes de sua ida para o Vaticano, chegou a falar com Rui Costa de que Bolsonaro tentaria atribuir a morte do miliciano a ele.

"Quando viajei para a Itália conversei com ele, e falei: ‘Só tome cuidado que o Bolsonaro vai colocar no seu colo a morte do Adriano’. E é isso que está acontecendo”, frisou.