"Quero, junto com o povo, promover as mudanças que nosso país precisa", enfatiza Lula

247 - O ex-presidente Lula usou as suas redes sociais para reforçar o seu compromisso de "promover as mudanças que nosso país precisa".

"Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro. Quero resolver o problema do desemprego, da fome, da falta de investimentos em educação. E quero, junto com o povo, promover as mudanças que nosso país precisa. Boa noite!", escreveu.

— Lula (@LulaOficial) May 30, 2022





