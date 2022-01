Randolfe aciona STF para proibir campanha antivacina do governo

O Ministério de Damares irá receber denúncias de pessoas que se sentem “discriminadas” por não tomarem vacina no disque 100 edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues anunciou em suas redes nesta sexta-feira (28) que irá acionar o STF para conter mais uma postura negacionista do governo.

A decisão ocorre após o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves, declarar que irá receber denúncias de pessoas que se sentem “discriminadas” por não tomarem vacina, através do no disque 100.

O mesmo ministério também publicou uma nota técnica em que se opõe ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade de vacinação de crianças contra a Covid.

“Acionamos o STF para barrar a campanha antivacina do Governo! A comunicação institucional e as publicações dos Ministérios devem ser compatíveis com a obrigatoriedade de vacinação para crianças e adolescentes. Tal campanha deve ser alusiva à segurança e à eficácia da vacina!”, declarou Randolfe.

O senador informou que “pediu também que os integrantes do Governo que contrariarem a lei e insistirem em fake news sejam afastados de seus cargos públicos, condenados a pagar multa e sejam responsabilizados administrativa, civil e penalmente”.

Estamos pedindo também que os integrantes do Governo que contrariarem a lei e insistirem em fake news sejam afastados de seus cargos públicos, condenados a pagar multa e sejam responsabilizados administrativa, civil e penalmente.