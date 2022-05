Randolfe diz que PL não pode auditar urnas, pois está sob comando de um 'condenado'

O senador da Rede-AP destacou que iniciativa de tentar a contratação de uma auditoria pelo PL para fiscalizar as eleições será encabeçada por Valdemar Costa Neto edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) questionou nesta terça-feira (10) a contratação de uma auditoria privada pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, para fiscalizar as eleições deste ano. Ao questionar a corte sobre a iniciativa, o senador destacou que ela será encabeçada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto - o ex-parlamentar renunciou ao seu mandato de deputado federal em 2013 após ser condenado por corrupção. Os relatos de Randolfe foram publicados nesta terça-feira (10) pela coluna de Mônica Bergamo.

O parlamentar enviou um ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin. "Não se trata exatamente da figura mais republicana para a condução de uma pretensa auditoria nos sistemas do TSE", diz Rodrigues. "À luz dos princípios gerais de auditoria, sobretudo o da integridade, é legítimo que um agente condenado por corrupção —qual seja o presidente do PL— lidere esse processo?", questionou.

'Conspiração'

A Polícia Federal informou que o general Luiz Eduardo Ramos e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), ligada ao Gabinete de Segurança Institucional, chefiado pelo general Augusto Heleno, atuaram na busca de informações contra o sistema eleitoral brasileiro desde 2019.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), destacou que "não é papel das Forças Armadas tutelar eleições".

