Randolfe Rodrigues é convidado para entrar no PDT

247 - Senador pela Rede Sustentabilidade pelo Amapá, Randolfe Rodrigues visitou a sede do PDT, em Brasília, nesta quarta-feira (18) e foi oficialmente convidado pelo presidente do partido brizolista, Carlos Lupi, a entrar na sigla. A informação é do jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

Na reunião do diretório nacional do PDT, segunda, na capital federal, Lupi disse que gostaria que Randolfe Rodrigues concorresse pela legenda nas próximas eleições. De acordo com políticos ligados a Randolfe e a Lupi, o atual senador pela Rede Sustentabilidade deverá ser candidato a governador pelo Partido Democrático Trabalhista, nas eleições de 2022. A conferir.

