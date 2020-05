Randolfe Rodrigues entrará com ação contra Bolsonaro por estimular aglomeração e furar quarentena

"Entraremos com Ação Popular questionando a participação e o estímulo a eventos com aglomeração, contrariando as orientações sanitárias", anuncia o senador Randolfe Rodrigues (Rede) edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede) entrará com ação contra Bolsonaro por estimular aglomeração e furar quarentena.

O ocupante do planalto estimulou mais um ato entre seus apoiadores neste domingo, discursou e ainda promoveu ataques à imprensa.

"Não vamos assistir calados Bolsonaro sujando suas mãos de sangue c/ as mortes do povo! Entraremos c/ Ação Popular questionando a participação e o estímulo a eventos c/ aglomeração, contrariando as orientações sanitárias, p/ impedir judicialmente o Bolsonaro de aglomerar pessoas", disse ele.

Não vamos assistir calados Bolsonaro sujando suas mãos de sangue c/ as mortes do povo! Entraremos c/ Ação Popular questionando a participação e o estímulo a eventos c/ aglomeração, contrariando as orientações sanitárias, p/ impedir judicialmente o Bolsonaro de aglomerar pessoas. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) May 3, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.