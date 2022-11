Randolfe anuncia que coordenará grupo de Desenvolvimento Regional na transição

"Recebi com muita honra o convite da equipe de transição para integrar a coordenação do grupo de Desenvolvimento Regional", postou o senador Randolfe Rodrigues edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) usou as redes sociais para anunciar que foi convidado para integrar a equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Recebi com muita honra o convite da equipe de transição para integrar a coordenação do grupo de Desenvolvimento Regional. Agradeço ao presidente Lula pela confiança nessa missão tão importante. Vamos juntos, pelo povo, reconstruir o Brasil!”, postou Randolfe no Twitter.

Apesar da postagem, a informação ainda não foi confirmada pelo gabinete de transição, coordenado por Geraldo Alckmin (PSB), vice de Lula.

“O trabalho do grupo de Desenvolvimento Regional será essencial para reduzir as disparidades, cuidar do meio ambiente e incluir pessoas de regiões que foram esquecidas nos últimos anos, inclusive do Amapá. Vamos trabalhar pelo e para os que mais precisam”, complementou o parlamentar em outra postagem sobre o assunto.

A equipe de transição prevê que sejam criados 31 grupos temáticos até a posse de Lula, que será realizada no dia 1 de janeiro de 2023, visando estabelecer as diretrizes do governo eleito.

