Ratinho Júnior vai à reunião com Lula e Zeca Dirceu elogia PM paranaense

Apoie o 247

ICL

247 - O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), confirmou que comparecerá à reunião de emergência convocada pelo presidente Lula (PT) em Brasília nesta segunda-feira (9) para discutir os atos de terrorismo promovidos por bolsonaristas na capital federal no domingo (8) .

Ratinho Júnior foi um dos governadores que decalararam apoio a Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial de 2022.

A confirmação da presença do governador paranaense foi feita pelo deputado federal Zeca Dirceu (PR), futuro líder do PT na Câmara, que também elogiou a atuação da Polícia Militar do Paraná na desobstrução da refinaria da Petrobrás em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Bolsonaristas tentavam bloquear o acesso ao local, mas a tropa de choque da PMPR conseguiu conter os golpistas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.