Rede entra com ação no STF pelo afastamento de Pazuello do ministério da Saúde

O partido Rede Sustentabilidade pediu ao ministro Ricardo Lewandowski, o afastamento do ministro da Saúde de seu cargo. O motivo é a condução da política de não enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil e o completo descaso com o povo brasileiro

247 - O partido Rede Sustentabilidade pediu ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), o afastamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, do cargo. O motivo é a condução da política de não enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil. Foi dado destaque em especial à situação do Amazonas, onde a falta de oxigênio levou à morte de pacientes, situação que começa agora a ser vista também no Pará. A informação é do jornal O Globo.

O partido alegou "diversos equívocos, incluídos os de logística, na condução das atividades ministeriais durante a pandemia do Coronavírus, que, infelizmente, causaram a morte de mais de 210.000 cidadãos brasileiros, sendo que alguns não tiveram sequer a chance de lutar pela vida, por não terem oxigênio".

Lembrando que o ministério da Saúde foi informado da situação caótica que o estado do Amazonas enfrenta 10 dias antes dos serviços de saúde entrarem em colapso. Ao invés de fornecerem insumos, o governo obrigou profissionais de saúde a prescreverem cloroquina aos pacientes.

