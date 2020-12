Rede reivindica ao STF saída de Ramagem do comando da Abin

O deputado federal Alessandro Molon (Rede-RJ) anunciou que entrou com ação no STF reivindicando a saída do chefe da Abin, Alexandre Ramalho, do comando da Abin, após denúncias apontarem uso do órgão de inteligência para ajudar Flávio Bolsonaro na defesa contra o esquema de rachadinha edit

247 - O deputado federal Alessandro Molon (Rede-RJ) anunciou neste sexta-feira (18) em suas redes sociais, que entrou com ação no Suprem Tribunal Federal (STF) reivindicando a saída do chefe da Abin, Alexandre Ramalho, do comando da Agência Brasileira de Inteligência, (Abin), após denúncias apontarem uso do órgão de inteligência para ajudar Flávio Bolsonaro na defesa contra o esquema de rachadinha com seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, que movimentou mais de 1 milhão de reais na ação ilícita.

“URGENTE! Acabamos de pedir no STF afastamento provisório de Alexandre Ramagem e do agente Marcelo Bormevet por denúncias graves de uso da ABIN em defesa do filho do Presidente. Fatos novos foram revelados hoje pela Época e Crusoé. ABIN é do Brasil, não da família do Presidente!”, disse Molon.





Saiba mais sobre o caso

O governo Jair Bolsonaro criou uma estrutura batizada de Coordenação-geral de Credenciamento de Segurança e Análise de Segurança Corporativa dentro da própria Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A informação foi publicada pela revista Crusoé.

A advogada Luciana Pires disse à revista Época que a produção dos relatórios estava sob responsabilidade do diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem.

Subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), comandado pelo general Augusto Heleno, a Abin produziu relatórios para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) a embasar um pedido de anulação do caso Fabrício Queiroz. O parlamentar teria repassado os documentos para advogados e "pessoas de confiança".

