Reforma administrativa era mais severa contra servidores e foi 'esvaziada' por Bolsonaro, diz jornalista

Segundo a jornalista Carla Araújo, do UOL, a medida teria gerado frustração na equipe econômica do governo, que esperava um corte de direitos ainda maior nos servidores públicos e facilitar privatizações edit

247 - A proposta de reforma administrativa enviada pelo governo ao Congresso Nacional foi desidratada por Jair Bolsonaro, por temer prejuízos eleitorais nas eleições municipais deste ano.

Segundo a jornalistas Carla Araújo, do UOL, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) enviada ontem ao Congresso, porém, é bem mais enxuta do que almejava Guedes e sua equipe.

"De acordo com um auxiliar de Bolsonaro, a decisão de diminuir o texto foi 'exclusivamente do presidente'. Segundo essa fonte, Bolsonaro deu a ordem para um texto brando para não passar a ideia, às vésperas das eleições municipais, de que os servidores podem ter alguma perda", afirmou a jornalista.

De acordo com a colunista, entre os pontos que foram tirados do texto está uma medida que poderia facilitar as privatizações. "A definição de um auxiliar de Guedes é que Bolsonaro vive num constante 'bate e assopra' com a agenda liberal de Guedes", acrescentou.

Uma versão anterior da PEC dizia que as empresas estatais seriam "desestatizadas na hipótese de o ente federativo não ratificar, por meio de ato do Chefe do Poder Executivo, o interesse público na manutenção da empresa, no prazo de três anos, contado da data de entrada em vigor desta Emenda à Constituição".

