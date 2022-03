Reforma ministerial de Bolsonaro pode dar Ministério da Agricultura ao PSD

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro poderá entregar o comando do Ministério da Agricultura ao PSD, partido comandado por Gilberto Kassab, em meio à reforma ministerial que deverá promover nas próximas semanas.

"Atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deixará o cargo até o início de abril para disputar as eleições de outubro e sugeriu como seu sucessor o atual secretário-executivo da pasta, Marcos Montes”, diz o jornalista Igor Gadelha, no Metrópoles.

Montes se filiou ao PSD em 2011 e já exerceu dois mandatos consecutivos de deputado federal, de 2011 a 2019, quando se tornou o “número 2 de Tereza no ministério”. Um dos entraves à nomeação de Montes, porém,está no fato do PSD querer lançar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à Presidência da República. Atualmente, o PSD comanda o Ministério das Comunicações, com Fabio Faria.

