Regina Duarte questiona durante reunião com deputados: o que é “veto presidencial?”

Portal Forum - Os 45 dias de “estágio” no governo não foram suficientes para Regina Duarte aprender nem mesmo os conceitos mais básicos do vocabulário político. Em reunião com deputados ligados à Cultura, a ex-global não sabia o que era “veto presidencial” e pagou mico ao perguntar aos parlamentares, segundo coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo desta sexta-feira (13).

“O que significa exatamente isso de derrubar um veto, que vocês estão dizendo?”, indagou a atriz aos parlamentares, que a procuraram para falar do veto de Jair Bolsonaro à Lei do Audiovisual, que prorrogava incentivos fiscais ao setor.